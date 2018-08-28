АЛСО ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САКСОНИИ

23 августа 2018 года в рамках деловой поездки в г. Челябинск представителей Департамента содействия экономики Саксонии (WFS) по России и СНГ состоялся визит совместной делегации Южно-Уральской Торгово-Промышленной палаты (ЮУТПП) и сотрудников WFS г-на Манфреда Либля и Юлии Линевич на завод ALSO в г. Челябинск. Целью встречи явилась подготовка официального визита предпринимателей Саксонии в г. Челябинск, запланированная на ноябрь 2018 года.

В ходе встречи директора ООО «АЛСО» Рысенко Д.И. и полномочного представителя WFS по России и СНГ г-на Либля М. состоялась презентация производственных возможностей завода, были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Итогами встречи стали договоренности с г-ом Либлем об официальном визите немецкой делегации в ноябре 2018 года на завод ALSO и об участии ООО «АЛСО» в Международной специализированной выставке по станкостроению и промышленному оборудованию в г. Лейпциге 5 – 8 февраля 2019 года.

Кроме того, в ходе переговоров с директором центра внешнеэкономической деятельности ЮУТПП Осиповой Н.В. были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между заводом и ЮУТПП. Департамент содействия экономике Саксонии (WFS)– государственная структура федеральной земли Саксония, поддерживающая саксонские компании в поиске кооперационных партнеров и новых рынков сбыта, а также в нахождении оптимального месторасположения для предприятий инвестирующих в Саксонии. Саксония считается признанным центром высокотехнологичной промышленности. Год основания – 1991 Резиденция: Бизнес-парк Дрезден. К важнейшим задачам (WFS) относятся: Презентация высокотехнологичной саксонской экономики, в особенности в области саксонского машиностроения и строительства установок, поставок комплектующих и

компонентов для различных отраслей промышленности, а также в области модернизации и реинжиниринга промышленных предприятий.

По материалам пресс-службы ООО «АЛСО»