«Транснефть-Верхняя Волга» заменила блочную котельную на НПС

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило очередной этап технологического перевооружения на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Мелковка», расположенной в Республике Марий Эл. В ходе выполненных работ была построена и введена в эксплуатацию новая котельная производства Великолукского завода «Транснефтемаш». В рамках реализации комплекса мероприятий был произведен демонтаж старой котельной, бетонного фундамента, а также двух резервуаров для хранения топлива. Смонтирован фундамент блок-бокс котельной с дымовыми трубами, произведен монтаж двух резервуаров для хранения топлива с заменой топливопроводов, а также молниеотводов высотой 30 м. Осуществлен вынос существующей сети производственной канализации, попадающей в зону строительства. Работы на НПС «Мелковка» проведены в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО «Транснефть – Верхняя Волга» в целях обеспечения стабильной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов. Ввод в эксплуатация новой котельной позволить снизить потребление топлива на 6 тонн условного топлива в год при сохранении прежних объемов годовой выработки тепла По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»