Оборудование «Данфосс» на «Ростовводоканале»

АО «Ростовводоканал» обеспечивает водой 1,5 млн жителей Ростова-на-Дону и его городов- спутников. Ежедневное потребление составляет более 450 тыс. м3. Затем большая часть воды в виде стоков попадает в канализационную сеть. С целью улучшения экологической обстановки в регионе и оптимизации экономических показателей предприятие реализует проекты в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и инвестиционной программы «Чистый Дон». Для развития инфраструктуры производственного комплекса очистных сооружений канализации было принято решение построить собственную электростанцию. В промзоне «Заречная» установлены три газопоршневых установки (ГПУ) с системой когенерации. Электроэнергия предназначена для питания многочисленных насосных групп и других энергоемких объектов. Тепло от ГПУ необходимо передавать в существующую тепловую сеть. Инженеры компании «Данфосс» предложили решение этой задачи и приняли участие в проектировании центрального теплового пункта (ЦТП) с узлом переключения. Концепция предусматривает изменение режимов работы системы теплоснабжения и передачи — от ГПУ или от котельной. Куратором проекта выступила компания «Водоканалстройкомплект», генподрядчиком — один из лидеров стройиндустрии региона «ЮгСпецИнжСтрой». Генпроектировщик ООО «Евразийский — проектные решения» провел тендер среди подрядчиков и выбрал техническое решение с применением блочных тепловых пунктов (БТП) «Данфосс». ООО «Данфосс», имея необходимые компетенции, производственные и логистические возможности, сделало оптимальное коммерческое предложение для реализации технического задания заказчика. Инженеры компании оперативно подготовили 3D-модели, оказали помощь в проектных работах, на всех этапах участвовали в переговорах и согласованиях. В течение 10 недель БТП были изготовлены и доставлены на объект. Схема БТП объединяет основные технологические узлы, в том числе присоединения систем отопления и вентиляции, горячего водоснабжения, обеспечения гидравлических режимов и подпитки. В состав оборудования входят автоматические регулирующие клапаны и электроприводы, запорная и трубопроводная арматура, пластинчатые теплообменные аппараты, щит управления. Для управления автоматикой применен электронный контроллер ECL. Регулятор рассчитывает подачу теплоносителя в системе теплоснабжения по датчику температуры наружного воздуха. В системах отопления и вентиляции поддерживаются необходимые параметры, требуемые для создания нормативных температурных условий в помещениях. Также контролируется температура горячей воды в ГВС. Регулирующие клапаны обеспечивают согласование и стабилизацию гидравлических режимов в тепловой сети. Согласно расчетам БТП более эффективен и надежен при организации теплоснабжения группы зданий и сооружений. Автоматическое регулирование позволяет экономно использовать ресурсы и производить только необходимое в данный момент количество тепловой энергии. По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»