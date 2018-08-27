WorldSkills Russi: итоги чемпионата

Завершился VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», а это значит, что ровно год остается на подготовку к главному международному событию 2019 года в области рабочих профессий — Мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Он пройдет в России, в городе Казани, с 22 по 27 августа 2019 года, и соберет молодых профессионалов из более чем 70 стран мира, соревнующихся в более чем 50 компетенциях. Об основных итогах прошедшего мероприятия рассказывает Дмитрий Овсов, заместитель главного эксперта VI Национального чемпионата в компетенции «Сантехника и отопление», региональный представитель немецкой компании Viega. Специалисты из регионов укрепляют позиции — Прошедший чемпионат показал, что значительный прогресс достигнут в одной из ключевых задач международного движения WorldSkills: в повышении престижа и привлекательности технических специальностей для российской молодежи. Уровень профессионализма участников и интерес к специальности возрос колоссально. Viega поддерживает движение WorldSkills уже не первый год, и если сравнивать результаты прошедшего чемпионата с итогами соревнований, например, 2015 года, то мы увидим, что специалисты из регионов теперь составляют серьезную конкуренцию столичным представителям. Еще три года назад об этом не было и речи, а сегодняшняя расстановка мест говорит сама за себя: золото — Тобольск, серебро — Москва и Архангельск, Чебоксары и Томск — медали за профессиональный уровень. Это серьезный показатель. Такой результат говорит и о большом профессионализме экспертов- компатриотов, которые проводят сопровождение участников и на практике являются их тренерами. Для Viega это главное доказательство того, что инвестиции компании в образование и профессиональное просвещение дают свои плоды. В рамках программы повышения квалификации «Пять тысяч» более 150 преподавателей колледжей со всей России прошли обучение по продукции Viega, посетив офис и шоу-рум Viega в Москве. И мы видим результат. Следующий Национальный чемпионат — генеральная репетиция — VII Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2019 года пройдет всего за пару месяцев до Мирового чемпионата и, по сути, станет его генеральной репетицией. Времени на подготовку потом уже не останется, работать на результат будущие участники начали уже сейчас. У ребят еще есть возможность отточить свое мастерство в рамках чемпионата Европы, который пройдет в Будапеште в начале осени. Участник сборной России в компетенции «Сантехника и отопление» тренируется непосредственно на материалах Viega, так как они будут использоваться в соревнованиях. Это монтажная система Viega Steptec, пресс-система из оцинкованной стали Viega Prestabo и металлополимерная пресс-система Viega Smartpress. Вы видите, насколько стремительно новые технологии внедряются в практику! Инновационная система Smartpress на российском рынке впервые была представлена в феврале, на выставке Aquatherm Moscow 2018. И вот она уже входит в конкурсное задание в рамках стандартов компетенции, и представитель нашей сборной должен будет продемонстрировать безупречное владение этой передовой технологией. Как и всегда, для соревнований в рамках Национального чемпионата все оборудование и материалы компания Viega предоставляет на безвозмездной основе. Так, на конкурсе в Южно- Сахалинске были задействованы системы с широкими возможностями применения — медные фитинги для капиллярной пайки, пресс-фитинги и трубы системы Prestabo из тонкостенной оцинкованной стали для отопления, профессиональный пресс-инструмент Pressgun 5. По материалам журнала «С.О.К»