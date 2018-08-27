12 сентября в Москве открывается восьмая ежегодная конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2018). Представители нефтегазовых компаний информируют о реализуемых проектах, возможностях для отечественных поставщиков и подрядчиков, выступают в дискуссиях, отвечают на вопросы участников. В рамках конференции запланированы дискуссионные секции, круглые столы и семинары, в том числе семинар "Как российским поставщикам войти в Вендор-листы иностранных лицензиаров". Основные вопросы: Роль заказчиков в увеличении доли российских предприятий в нефтегазовых проектах Взаимодействие поставщиков с лицензиарами и EPC-подрядчиками Особенности аккредитации российских предприятий На конференции объявляются итоги ежегодного опроса крупнейших нефтегазовых компаний в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно- компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция. Участники конференции получают в подарок свежий выпуск настенной карты "Российская нефтегазопереработка -2018". На карте указаны НПЗ, ГПЗ, заводы СПГ и другие объекты. Карта 2018 года дополнена информацией об основных установках для производства нефтепродуктов с описанием стадий модернизации, видов производственных процессов, лицензиаров, проектировщиков, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик. По вопросам участия в семинаре пожалуйста обращайтесь: Телефоны: (495) 788-72-79, 514-58-56, 514-44-68; office@n-g-k.ru По материалам Advis.ru