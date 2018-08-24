В отеле InterContinental пройдет восьмая ежегодная конференция Нефтегазопереработка-2018

12 сентября по адресу Москва, ул. Тверская, д. 22 в отеле InterContinental, открывается 8-ая ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2018). На конференции представители нефтегазовых компаний информируют о реализуемых проектах, возможностях для отечественных поставщиков и подрядчиков, участвуют в дискуссиях, отвечают на вопросы промышленников.

В рамках конференции состоятся:

* круглый стол «Текущие и перспективные проекты нефтегазопереработки и нефтехими России»;

* круглый стол «Переработка попутного нефтяного газа и продуктов его переработки. Возможности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

* семинар «Увеличение доли российского участия в нефтегазовых проектах»;

* круглый стол «Цифровизация нефтегазоперерабатывающих производств».

На мероприятии состоится награждение лучших производителей оборудования для модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий по итогам ежегодного опроса крупнейших нефтегазовых компаний в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция.

Участники мероприятия получат новый выпуск настенной карты «Российская нефтегазопереработка-2018» и аналитические материалы по проектам, реализуемым на территории Российской Федерации, а также отраслевой справочник «Нефть и Газ».

Форматы участия:

- делегатское участие в конференции;

- выступление на «круглом столе»;

- выступление с расширенной презентацией в конференции;

- участие в выставке;

- спонсорское участие.

Принять участие в конференции»

Телефоны: +7(495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

По материалам организаторов