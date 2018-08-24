Транснефть не планирует снижать тарифы

«Транснефть» не видит предпосылок для снижения тарифов на свои услуги: хотя валютный долг полностью погашен, кредитная нагрузка на компанию не снизилась, заявил РИА Новости советник президента трубопроводной монополии Игорь Демин.

Во вторник «Роснефть» опубликовала на своем сайте заявление, в котором поприветствовала информацию о досрочном погашении «Транснефтью» своих валютных долгов и выразила надежду, что это должно привести к снижению тарифов на услуги трубопроводной монополии.

«Первый момент - действительно, валютный кредит у нас полностью замещен рублевым, однако кредитная нагрузка не уменьшилась. Наши тарифы номинированы в рублях, и из тарифа мы как раз будем погашать рублевые кредиты», - прокомментировал Демин.

«Более того, мы считаем, что в тарифах необходимо учесть выплачиваемые компанией высокие дивиденды. Предусмотренная распоряжением правительства индексация не учитывала такого значительного роста дивидендов. Пройти это бесследно, к сожалению, не могло, и мы были вынуждены пойти на существенное сокращение наших капитальных расходов», - сказал он. Демин уточнил, что, если объем дивидендов останется на текущем высоком уровне (до 50% консолидированной прибыли) и не будет учитываться в тарифной выручке, вероятно, компания будет вынуждена пойти на дальнейшее сокращение инвестиций.

В понедельник глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил в интервью изданию «Эксперт», что компания в июле текущего года досрочно погасила китайский кредит объемом 10 миллиардов долларов, выданный компании в 2009 году для развития трубопроводной системы ВСТО («Восточная Сибирь - Тихий океан»), а также заплатила 1,5 миллиарда долларов по евробондам. Таким образом, компания полностью погасила валютные заимствования, оставив только рублевые долги.

По словам Демина, «Транснефть» на своем примере показала, что намного выгоднее держать долг в той валюте, в которой компания работает.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»