В Чебоксарах прошел семинар «Технические решения «АБС Электро» для предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ»

15 августа в г. Чебоксары состоялся семинар для представителей технических служб ПАО «ЛУКОЙЛ». Представители предприятий группы компаний «АБС Электро» выступили с докладами на следующие темы:

• Комплексные технические решения «АБС Электро» и ОАО «ВНИИР» для предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ».

• Энергосберегающее оборудование.

• Технические решения ОАО «АБС ЗЭИМ-Автоматизация» для предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ».

Для участников семинара была организована экскурсия по ОАО «ВНИИР», в ходе которой их познакомили с процессом производства автоматизированных систем защиты и управления объектов энергетики, а также электроприводной техники для плавного пуска и управления частотой вращения высоковольтных двигателей. Помимо этого члены делегации посетили Центр моделирования электроэнергетических систем и Центр инжиниринга систем и устройств подстанций, а технические специалисты компании провели презентацию о возможностях и решениях предприятий «АБС Электро».

На ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» гости посетили демонстрационную зону, где представлены образцы изготавливаемой техники, а также производственные площади, где они смогли познакомиться с полным циклом производства электрических исполнительных механизмов и приводов. Членам делегации был продемонстрирован современный станочный парк механосборочного цеха, приборное производство и др.

«АБС Электро» и ПАО «ЛУКОЙЛ» связывают давние многолетние партнерские отношения, продукция производства предприятий «АБС Электро» более 10 лет успешно эксплуатируются на объектах ПАО «ЛУКОЙЛ». «АБС Электро» благодарит всех участников семинара за совместную плодотворную работу, оживленную дискуссию, а также важные и актуальные вопросы, затронутые в ходе мероприятия.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



