Выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» пройдет в марте 2019

Выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу одним ёмким названием выражает потребности региона, профилирующей отраслью которого считается топливная промышленность. Всего на Ямале 79 месторождений, и каждое из них нуждается в современном оборудовании, технологиях. Немаловажную роль играют инвестиционные программы и проекты. Все это отражают экспозиции, которые предлагает выставка. Без передовых идей, демонстрируемых на выставке, невозможно развитие промышленных отраслей в перспективе.

Новоуренгойский газовый форум и выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу охватывают все базовые разделы, связанные с ресурсами, их добычей и переработкой. В программе предусмотрены:

Экспозиции. Темы разделов отличаются разнообразием, но все они подчинены перспективным идеям по разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Поэтому в приоритете презентации методов и оборудования, IT-решений и технологий, систем автоматизации и контроля. Все они ориентированы на добывающую отрасль и предлагают только лучшие перспективные решения.

Деловая программа. Перед добывающими предприятиями ставятся множественные задачи – от повышения эффективности и продуктивности добычи до решения проблем импортозамещения. Тематические конференции, круглые столы и семинары находят оптимальные пути развития по всем направлениям.

Сотрудничество и развитие. Ямал, благодаря активной добыче полезных ископаемых и газа, стал опорной точкой многих производственных процессов. Добываемые здесь ресурсы необходимы для работы большинства регионов РФ. Прямое общение на выставке между заинтересованными сторонами способствует заключению договоров и контрактов.

В прошлом году выставка собрала около 80 предприятий. Среди участников: Газпром Добыча Ямбург, Газпром Добыча Уренгой, Севернефтегазпром, Завод Газпроммаш, Промснабкомплект, ГМС Нефтемаш, Стэлс, Яргазарматура, Импэкс Электро, Самараволгомаш, КРОНЕ Инжиниринг, ГК РИЗУР, ВЭЛАН, АумаПриводСервис, ДС Контролз, НПО Фундаментстройаркос, РИАТ, МКТ-АСДМ, ВЕГА ИНСТРУМЕНТС, Гусар, К-ФЛЕКС,ВИП Измерение, Предприятие В-1336, АБС ЗЭиМ Автоматизация, Благовещенский арматурный завод, ИЦ ГазИнформПласт, ЕвроГазТорг, Сибирская Промышленная Группа, Снабдил, Полиэкс, ООО ТД Энергомашкомплект, Саратовгазарматура, Гидроком-Завод, ВЕНТО-Ц, ТК ГЛОБЭК, НПК Сателлит, Насосы ППД, Пензкомпрессормаш, Акку-Фертриб, Протон, ПРЕОРА, ФАРМЭК, ООО РАРИТЭК АВТО ГРУПП, Муромский завод трубопроводной арматуры и др.

Выставку посетили порядка 1700 специалистов нефтегазовой отрасли. Среди посетителей зарегистрировались представители: Ачимгаз, Роспан интернейшнл, Филиал Уренгой бурение Газпром бурение, Новатэк-Юрхаровнефтегаз, Новоуренгойский газохимический комплекс, Газпром центрремонт, ЗПКТ Газпром переработка, Сибнефтегаз, Норгаз, Арктикгаз, ПФ Севергазгеофизика, Севергазавтоматика, Бурэнерго, Тюменнефтегаз, Уренгойское управление магистральных нефтепроводов Транснефть-Сибирь, Уренгойгеоресурс, Механизация, Уренгойгидромеханизация, Ново-Уренгоймежрайгаз, Новоуренгойская буровая компания, Уренгойремстройдобыча, Ямалнефтегазстрой, ГазНефтеХолдинг, Уренгойский филиал Газпром энерго, Инженерно-строительная компания, Завод промышленного оборудования, Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, Ямальская военизированная противофонтанная часть, ЭРА, УГЖУ Газпром переработка, Welltec, КЕНТЕК, СибирьТранс, ВЕАЗ, Дельта-Логистик, Полимерстрой, Севернефть-Уренгой, Химмаш-Аппарат, Арктикгаз и других предприятий.

В рамках выставки проходили конференции, семинары, презентации, проводился конкурс на золотую медаль «Полярная сова».

Выставка проводится в рамках Новоуренгойского газового форума «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу

Организатор форума: Администрация г. Новый Уренгой

Оператор выставки: Выставочная компания Сибэкспосервис

Руководитель выставочного проекта – Колесникова Елена Валерьевна

Телефон: (383) 335-63-50 E-mail: Elena.K@ses.net.ru http://ses.net.ru

По материалам организаторов



