«Эго Инжиниринг» презентовал новинку – сдвоенный ниппель Pro Aqua для монтажа коллекторных блоков

Компания «Эго Инжиниринг» представляет новинку сезона – сдвоенный ниппель Pro Aqua. Изделие выполнено из никелированной латуни CW617N с уплотнением из EPDM. Гарантия на сдвоенный ниппель Pro Aqua составляет 5 лет.

Сдвоенные ниппели Pro Aqua предназначены для соединения между собой коллекторных блоков серий V500, R510, S540. Сдвоенный ниппель состоит из двух латунных никелированных резьбовых патрубков, соединенных между собой при помощи пружинной фиксирующей шайбы. Такой механизм позволяет патрубкам легко вращаться относительно друг друга. Два уплотнительных кольца из резины EPDM надежно защитят систему от протечек, поэтому дополнительных уплотнительных материалов не потребуется.

* Типоразмер сдвоенного ниппеля 1 х 1 дюйм.

* Максимальная рабочая температура 120 °С.

* Максимальное рабочее давление 16 бар.

Вся продукция, поставляемая на российский рынок компанией «Эго Инжиниринг» имеет сертификаты соответствия.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



