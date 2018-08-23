Wilo получил две высшие награды

Два крупнейших агентства в области корпоративной отчетности и управления брендом присудили компании Wilo первое место. Годовой отчет компании за 2017 год был отмечен платиновой наградой на церемонии вручения Vision Awards от Лиги американских профессионалов в области коммуникации (LACP). Помимо этого, Немецкий совет по дизайну удостоил компанию Wilo золотым призом German Brand за разработку бренда работодателя.

В этом году в категории компаний с численностью сотрудников до 10 000 человек и годовым объемом продаж до 10 млрд долларов, годовой отчет компании Wilo обошел такие мировые корпорации, как BASF, Intel, Pfizer и Газпром. Это вторая подряд платиновая награда компании Wilo за успешный годовой отчет. «Наша цель в рамках общей концепции исполнения годовых отчетов заключается в обеспечении максимальной прозрачности деятельности компании для всех внутренних и внешних заинтересованных лиц», — пояснил председатель правления компании Оливер Гермес. — Выбирая тему «Умная городская среда. Рационально. Взаимосвязано. Коммуникабельно», мы определяем рынки будущего развития компании». Помимо платиновой награды, онлайн-презентация отчета компании была отмечена золотым призом.

Немецкий совет по дизайну вручил золотую награду компании Wilo за разработку бренда работодателя. Традиционный бренд также был отмечен в золотой категории в 2016 году за обновленный общий имидж. «Мы стремимся достичь прочного позиционирования бренда на

международном уровне, и в этом процессе нельзя забывать о брендинге работодателя, — пояснил свою точку зрения Оливер Гермес. — Наши сотрудники — это душа и сердце всей производственной системы компании. Именно поэтому мы уделяем большое внимание корпоративной культуре и реализации её ценностей». В своем заявлении жюри удостоило вниманием, прежде всего, глобальный подход компании Wilo к управлению брендом: «Визуальная история бренда постоянно развивается. Опираясь на рекламную кампанию «Wilo brings the future», производитель из Дортмунда позиционирует себя как ориентированный на будущее работодатель».

По материалам журнала «С.О.К»



