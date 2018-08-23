ГУП «ТЭК СПБ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ

В рамках соглашения между ГУП «ТЭК СПб» и Центром энергосбережения испытательная лаборатория выполнила в этом году 274 испытания из 375 запланированных. Из них результаты 233 испытаний соответствуют требованиям нормативной документации и 51 – не соответствуют. В 2017 году было проведено 275 испытаний (100 испытаний трубной продукции и 175 испытаний трубопроводной арматуры). В минувшем году соответствовали требованиям нормативной документации на продукцию результаты 200 испытаний и 75 результатов – не соответствовали требованиям.

Если говорить об ассортименте проверяемой продукции, то можно выделить три вида. К первому относится арматура трубопроводная – 252 испытания (из них положительные – 205, отрицательные – 47). Второй вид трубопроводной продукции – это трубы полиэтиленовые, материалы из полимерных композиций – 20 испытаний (из них положительные – 16, отрицательные – 4). Третий – трубы стальные и фасонные изделия к ним – 2 (из них положительные – 2).

Вся продукция проверяется на четыре основных параметра: прочность и плотность материала корпусных деталей, герметичность относительно внешней среды, массовая доля химических элементов в стали, из которой изготавливается поставляемая продукция, маркировка.

Напомним, независимая испытательная лаборатория была создана силами ГУП «ТЭК СПб» по поручению вице-губернатора Игоря Албина на территории Коломяжской котельной и введена в действие в 2016 году по указанию губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Лаборатория находится в ведении Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и выполняет экспертизу продукции поставщиков для предприятий инженерно-энергетического комплекса: трубопроводов, запорной арматуры и так далее.

В январе 2017 года испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» успешно прошла процедуру добровольной аккредитации в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). В настоящий момент лаборатория проходит процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации. Это позволит в 2018 году расширить номенклатуру трубопроводной продукции для оценки соответствия качества по 29 ГОСТам, включая испытания труб стальных, из полиэтилена, различных видов запорной арматуры. Между ГУП «ТЭК СПб» и СПбГБУ «Центр энергосбережения» с 2016 года заключено соглашение о взаимодействии при проведении испытаний, направленных на обеспечение эффективного контроля качества материалов и оборудования, применяемых при строительстве и реконструкции инженерных сетей, а также выявление недобросовестных поставщиков.

По материалам пресс-службы ГУП «ТЭК СПБ»



