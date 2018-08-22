«Транснефть – Диаскан» перешло на новую версию международного стандарта системы экологического менеджмента

В АО «Транснефть – Диаскан» прошел очередной аудит системы управления охраны труда (СУОТ) и системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международных стандартов. В части СУОТ аудитор международного органа по сертификации DQS подтвердил соответствие системы требованиям международного стандарта BS OHSAS 18001:2007 и рекомендовал продлить действие выданного в 2016 году сертификата еще на год.

Система экологического менеджмента АО «Транснефть – Диаскан» в этом году перешла на новую версию международного стандарта - ISO 14001:2015 взамен ISO 14001:2004. Новая версия стандарта дает СЭМ такие преимущества, как возможность большей интеграции с другими стандартами по системам менеджмента, реализацию активных инициатив по

защите окружающей среды от негативного воздействия и истощения, также большее внимание уделяется мониторингу показателей экологической результативности. По итогам аудита предприятию будет выдан новый сертификат соответствия ISO 14001:2015.

Система управления охраной труда – часть общей системы менеджмента АО «Транснефть - Диаскан». Она направлена на обеспечение безопасных и здоровых условий труда, обеспечение безопасности производственных процессов и безопасности производства работ, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. СУОТ была внедрена на предприятии в 2007 году и сертифицирована в 2008 году.

Система экологического менеджмента обеспечивает высокий уровень природоохранной деятельности, соответствующий требованиям законодательства, позволяет определить приоритеты при планировании мероприятий в области экологии, повысить экологическую культуру работников. СЭМ АО «Транснефть - Диаскан» была внедрена в 2004 году и сертифицирована в 2005 году.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



