ПГ «БИРС» начала проводить спектральный анализ металлов и сплавов

На производстве ООО «БИРС Арматура» появился оптико-эмиссионный спектрометр ИСКРОЛАЙН.

Этот спектрометр применяется для проведения быстрого и точного спектрального анализа металлов и сплавов с различными основами: Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Sb, Ni, Ti, Co, Mg. Используется для количественного анализа состава чугунов, низколегированных, среднелегированных, многих высоколегированных сталей и др. по большинству известных легирующих элементов и примесей, включая серу, фосфор и углерод. Вовремя выявленное отклонение позволит предотвратить проявление негативных свойств изделия, качество, надежность и долговечность которого напрямую зависят от состава металла или сплава.

Прибор «ИСКРОЛАЙН» удовлетворяет требованиям ГОСТа на методы спектрального анализа. Точность анализа превосходит требования ГОСТ 18895-97 в 2-10 раз.

Теперь вся продукция литейного производства промышленной группы «БИРС» проходит дополнительный выходной контроль.

Сообщаем, что ООО «БИРС Арматура» готова принять заявки на определение химического состава металлов и сплавов и от сторонних организаций.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



