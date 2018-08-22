Программа Evolution содействует конкурентоспособности

Международное маркетинговое агентство Lumière du Soleil стартовало для российских предприятий гратис-программу Evolution. Цель программы — повышение конкурентоспособности отечественных производителей.

Что получают участники Evolution? Экспресс-оценку ситуации на предприятии и ответы на актуальные для них вопросы по стратегическому развитию, бизнес-процессам, продвижению и клиентскому сервису.

«Основная цель Lumière du Soleil — это повышение эффективности компаний на высоко конкурентных рынках, поиск для них новых возможностей развития. Гратис-программа Evolution предоставляет отечественным предприятиям возможность получить бесплатный консалтинг международного уровня», — комментирует Генеральный директор Lumière du Soleil Светлана Куликова.

К бесплатному участию приглашаются отечественные производственные компании, профиль которых соответствует указанному в описании программы.

По материалам журнала «С.О.К»



