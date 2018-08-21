ОКА ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Нижегородская область совершила прорыв. Благодаря внедрению бережливых технологий на предприятиях производительность труда выросла на 12%. Об этом глава региона Глеб Никитин доложил президенту Владимиру Путину на встрече, которая состоялась на прошлой неделе в резиденции в Ново-Огарёво.

– Здесь реально есть чем похвастаться. Вы в декабре поддержали создание проектного офиса совместно с «Росатомом» по повышению производительности труда, причём во всех секторах. Мы начали с промышленности, где по проектам, которые внедряются с февраля, производительность труда выросла от 1,5 до 10 раз. Это реально впечатляет, – отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, это стало возможным благодаря внедрению проекта «Эффективная губерния». Стартовал проект в промышленности, но уже перешёл и в школы, и в поликлиники, в МФЦ, и в госуправление. На данный момент предприятия, участвующие в проекте «Эффективная губерния», охотно идут на повышение заработной платы. Об этом говорят сами сотрудники.

Так, сотрудники ЗАО «Завод трубопроводной арматуры «Ока» признались, что благодаря росту производительности труда их заработок поднялся с 30-35 тысяч рублей до 50-55 тысяч. А на ОКБМ им. Африкантова, который также одним из первых внедрил бережливые технологии, средняя зарплата сегодня составляет 93 тысячи рублей.

Нижегородская область входит в число семи регионов, ставших пилотной зоной программы повышения производительности труда. По словам главы региона Глеба Никитина, Минэкономразвития, которое курирует национальный проект, считает Нижегородскую область лидером в этом вопросе.

По материалам СМИ