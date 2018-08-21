ДАНФОСС ЗАФИКСИРОВАЛ КУРС ЕВРО: 75 рублей за 1 евро

Учитывая нестабильность курса, с 20.08.2018 «Данфосс» устанавливает внутренний курс.

В случае если курс ЦБ РФ превысит 80 рублей или опустится ниже 75 рублей за евро, значение скорректируется. Срок действия акции – до 26 августа.

Клиенты «Данфосс», использующие электронный магазин, могут выбрать фиксацию суммы в рублях по действующему льготному курсу на день размещения кредитного заказа, срок поставки оборудования по которому не превышает двух недель. Для отмены ранее выбранной фиксации стоимости в рублях перед отгрузкой следует сообщить о своем решении в клиентский сервис. При отгрузке заказов (кроме предоплатных), размещенных ранее 20.08.2018, будет применяться либо курс ЦБ на дату отгрузки, либо значение предыдущей акции, 74 рубля за 1 евро. Для корректировки курса перед отгрузкой заказа необходимо обратиться в клиентский сервис. Указанная фиксация курса будет произведена только для дистрибьюторов «Данфосс» и открыта для покупателей. Для других наших клиентов, включая ряд производителей готового оборудования, куда продукция «Данфосс» входит в качестве компонентов, данное изменение не будет производиться, так как в таких случаях уже применяется специальное ценообразование.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



