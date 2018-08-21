Группа ЧТПЗ поставила первую партию труб для стартового комплекса космодрома «Восточный»

Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) поставил первые 130 тонн бесшовных труб в адрес АО «ТЯЖМАШ». Газлифтные трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 25 мм будут использованы для строительства башни и комплекта грузоподъемного оборудования стартового комплекса космодрома «Восточный».

Учитывая условия эксплуатации, к трубам предъявлены повышенные дополнительные требования. В частности, белые металлурги обеспечили высокую пластичность (ударную вязкость) металла изделия, стопроцентное качество поверхности и абсолютно точную длину – 7,5 метров. – Данный заказ на трубы с высокой добавленной стоимостью очень важен для Группы ЧТПЗ. Белые металлурги со всей ответственностью подошли к его выполнению и справились в заявленные

сроки. Продукция получила положительную оценку заказчика. Уже до конца августа Группа ЧТПЗ отгрузит в адрес АО «ТЯЖМАШ» дополнительные 170 тонн газлифтных труб, – отмечает директор СК ЧТПЗ Алексей Смирнов.

Складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с компанией «ТЯЖМАШ» с 2010 года. Один из крупных проектов был реализован в 2016 году: компания поставила трубную продукцию для производства оборудования на космодром «Восточный», где была запущена ракета-носитель «Союз 2.1а». Также трубы Группы ЧТПЗ использовались в строительстве объектов горнодобмывающей промышленности, тепловых электростанций, оборудования для ГЭС и АЭС.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



