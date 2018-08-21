«ДС Контролз» оборудовал учебный стенд для Ухтинского ТПУ ГК «ЛУКОЙЛ»

В Ухтинском ТПУ открылся новый учебный стенд для оперативно-ремонтного персонала АСУ ТП и КИПиА. Оборудование для него было предоставлено компанией «ДС Контролз» на безвозмездной основе.

Учебный класс создан с применением новейшего оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики. Он имитирует работу узла технологической нефтеперерабатывающей установки и дает возможность безопасно обучаться работе в условиях, максимально приближенных к реальным.

Новый класс позволит сразу подготавливать молодых специалистов «ЛУКОЙЛА» на современном оборудовании, повысить их профессиональный уровень и минимизировать затраты завода на ликвидацию аварийных ситуаций.

За поддержку предприятия в обеспечении оборудованием для обучения и подготовки персонала руководство Ухтинского ТПУ выразило благодарность ЗАО «ДС Контролз».

По материалам пресс-службы ЗАО «ДС Контролз»



