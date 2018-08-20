БЕЛЭНЕРГОМАШ поставит металлоконструкции для объектов водоснабжения

Один из лидеров Российского рынка в области проектирования и строительства блоков оборотного водоснабжения ООО «НПК «ИРВИК» реализует проект по строительству «под ключ» вентиляторной градирни и насосной станции для ОАО «Щекиноазот». По итогам тендерного отбора поставщиков, после согласования с основным заказчиком ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» было выбрано изготовителем металлоконструкций по этим объектам. В рамках заключенного с ООО «НПК «ИРВИК» договора, в течение августа-сентября текущего года планируется изготовление и поставка готовой продукции. Антикоррозионная защита вентиляторной градирни в соответствие с требования проекта технической документации будет выполняться методом горячего цинкования на собственной линии завода.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»



