РТМТ ПРИОБРЕЛ НОВЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК

Преодолев длинную дорогу из Италии, в Курган прибыл обрабатывающий центр TREVISAN DS300/70C. Конечно впереди сборка, настройка и наладка, но станок принципиально знакомый и уже вписан в технологическую цепочку, выстроенную отделом главного технолога РТМТ под руководством Симакова П.А.

Запуск в работу данного центра существенно расширит возможности ООО «РТМТ» при освоении новой номенклатуры продукции и увеличит производственные мощности для безоговорочного выполнения взятых обязательств по поставке трубопроводной арматуры потребителю.

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»



