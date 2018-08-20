«Транснефть» - самый быстрорастущий бренд в нефтегазовом секторе

Ведущая консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости брендов Brand Finance опубликовала на своем сайте рейтинг самых ценных российских брендов в 2018 году. Оценка осуществлялась по нескольким критериям: маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса.

Согласно отчету, самым быстрорастущим брендом в нефтегазовом секторе стало ПАО «Транснефть» (стоимость бренда выросла на 53% до 58,9 млрд. руб.). По мнению Brand Finance, российский оператор магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов получил преимущество благодаря увеличению прогнозируемых доходов, поднявшись с 25-го места в 2017 г. до 15-го в 2018 году.

Нефть и газ остается крупнейшим отраслевым сегментом среди наиболее ценных брендов России - на этот сектор приходится 32% от общей стоимости отечественных корпоративных брендов.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



