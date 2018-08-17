Группа ЧТПЗ открывает Школу социального мастерства «ПроекТЫ» для предпринимателей Первоуральска (Свердловская область). Образовательная программа реализуется в рамках соглашения между Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), администрацией городского округа Первоуральск и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Обучение в Школе «ПроекТЫ» позволит слушателям получить качественное бизнес-образование, а также освоить навыки по разработке и запуску проектов для решения социально значимых проблем городского округа. Программа рассчитана на четыре месяца и включает 8 этапов, в том числе креатив-сессию, обучение в формате акселератора (создание бизнес-плана проекта за короткий срок), консультации экспертов, курс разработки успешной презентации, защиту проектов. По окончании Школы социально ориентированным предпринимателям в форме субсидий будет компенсирована часть затрат на запуск и ведение бизнеса.

Первый этап обучения в Школе социального мастерства начнется 7 сентября 2018 года. Обучение доступно для всех желающих, участие в программе полностью бесплатное.

– Группа ЧТПЗ активно участвует в социальном развитии регионов присутствия. Школа «ПроекТЫ» позволит выявить наиболее значимые инициативы жителей Первоуральска, а наша компания, в свою очередь, станет стартовым инвестором для их реализации, – комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Записаться в Школу социального мастерства «ПроекТЫ» можно по телефону (3439) 29-62-97 или пройдя по ссылке.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



