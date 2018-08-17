Транснефти – 25 лет

Президент ПАО «Транснефть» Н. П. Токарев поздравляет сотрудников с 25-летием компании:

«От всего сердца поздравляю вас с 25-летием ПАО «Транснефть»!

К этой торжественной дате Компания подошла с выдающимися результатами и достижениями во всех областях своей деятельности.

За прошедшие годы, особенно за последние десять лет, реализованы стратегические трубопроводные проекты, позволившие устранить риски, связанные с транзитом российской нефти по территории сопредельных государств, открывшие широкие возможности для развития отечественной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, диверсификации маршрутов российского нефтеэкспорта.

Созданы системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», нефтепровод «Сковородино – Мохэ», «Балтийская трубопроводная система». Введены в строй нефтепроводы «Заполярье – Пурпе – Самотлор», «Куюмба – Тайшет», системы нефтепродуктопроводов «Север» и «Юг».

Сегодня на передний план выходят задачи грамотного освоения и использования имеющихся мощностей, совершенствования отраслевых технологий, расширения деятельности системы «Транснефть». И эти задачи успешно решаются.

Развивается сотрудничество с зарубежными партнерами в рамках Международной ассоциации транспортировщиков нефти и Каспийского Трубопроводного Консорциума. Эффективно реализуется программа импортозамещения. На территории России созданы и продолжают создаваться производства ключевого оборудования для трубопроводного транспорта.

Услуги и продукция предприятий системы «Транснефть» выходят на мировые рынки.

Ведется масштабная и результативная работа в сфере инновационного развития, в вопросах повышения экологической и промышленной безопасности объектов, улучшения условий труда и социальной поддержки сотрудников.

Развивается сотрудничество с регионами Российской Федерации. «Транснефть» активно участвует в социальных, благотворительных, культурных проектах.

Это – рост и развитие системы «Транснефть», ее эволюция. Это курс, который мы прокладываем в будущее.

Уверен, что наши дальнейшие усилия будут успешными и эффективными, станут достойным вкладом в дело укрепления и процветания России.

С праздником!»

Публичное акционерное общество «Транснефть» (до 21.07.2016 - Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») учреждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации. Компания зарегистрирована Московской регистрационной палатой 26 августа 1993 года.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



