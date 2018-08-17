Danfoss Eco снова отмечен за лучший дизайн

Электронный радиаторный термостат Danfoss Eco получил престижную международную премию Red Dot в категории «Communication Design 2018». В течение нескольких дней 24 эксперта изучали и оценивали более 8600 проектов со всего мира.

«Как правило, при разработке современных систем интеллектуального управления отоплением основной упор делается на расширение функционала и возможность подключения к большому количеству устройств. Предназначены такие продукты в основном для фанатов технологий. При создании Danfoss Eco™ было важно создать простой и понятный в повседневном использовании продукт. Несмотря на технологичность и функциональность, термостат получился эргономичным и удобным», — говорит Morten Bjerg Kofod, директор по развитию Danfoss.

Термостат Danfoss Eco™ разработан совместно с дизайнерским бюро APS.

Уже более 60 лет комиссия Red Dot оценивает номинантов по очень высоким стандартам. Жюри присуждает награды только за исключительно высокое качество продукта. Церемония вручения премии пройдет 26 октября 2018 года в Берлине.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



