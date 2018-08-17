ПромАрм получил сертификат сейсмостойкости на шиберные задвижки

Задвижки шиберные ножевые серий ПА510, ПА520, ПА530, ПА540, ПА550, ПА560, ПА570, выпускаемые ООО «ПромАрм», прошли испытания на сейсмическое воздействие в испытательной лаборатории «ЭС-Тест». Испытания были выполнены на основании технической документации, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30631-99, СП 14.13330.2014. На основании испытаний лабораторией сделан вывод, что прочность задвижек шиберных ножевых серий ПА500 от сейсмического воздействия в 9 баллов по шкале MSK-64 обеспечена.
По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»