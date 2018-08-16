«АБС Электро» примет участие в международном форуме «АРМИЯ-2018»

Группа компаний «АБС Электро» примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», который состоится 21-26 августа 2018 года в г. Кубинка (Московская обл.) в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». На стенде компании будет продемонстрирована инновационная техника, разработанная специалистами предприятий «АБС Электро»:

* Малогабаритная адаптивная антенная решетка «Комета» и ее модификации («Комета–Н» и «Комета–Р», «Комета–А» и «Комета–М»);

* Система оценки стойкости навигационной аппаратуры к воздействию имитационных помех «Блесна»;

* Беспилотный авиационный комплекс «Грифон-41»;

* Главный распределительный щит пр.21980/990;

* Терминал релейной защиты и автоматики «РИТМ»;

* Однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0,25Е3Р68-10 У1 IP68 220В с интеллектуальным блоком КИМ3 и OLED дисплеем;

* Реле электромагнитное поляризованное двустабильное РЭП78;

* Низковольтная аппаратура управления и защиты (выключатели автоматические, контакторы электромагнитные, реле токовые, датчики тока трансформаторный, Контакторы электромагнитные);

* Оптико-электронный/электронно-оптический преобразователь/приемник «Трансивер».

Компания приглашает всех желающих посетить стенд «АБС Электро» №3В4-3 в павильоне С и лично познакомиться с передовыми разработками отечественных специалистов.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» ежегодно проводится Министерством обороны Российской Федерации. «АРМИЯ» - это самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники, в нем принимают участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»