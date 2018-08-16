Компрессоры Danfoss способны охлаждать тонны морской воды

Традиционно продукты холодильного сегмента Danfoss применяются для охлаждения воздуха, например, в кондиционировании, но их можно использовать в любых системах на совместимых хладагентах.

Недавно это подтвердила калифорнийская компания Aqua Logic, занимающаяся производством оборудования для океанариумов, аквариумов и аквапарков. Перед инженерами Aqua Logic встала задача по созданию самого большого в истории компании чиллера, способного охлаждать 100 тонн морской воды.

Совместно со специалистами Danfoss был найден выход: объединить 4 спиральных компрессора мощностью 25 л/с. Это не первый совместный проект двух компаний, но определенно он самый крупный за историю сотрудничества. Несмотря на нестандартное применение, это решение подтвердило репутацию Danfoss как производителя высококачественного оборудования. По словам Курта Эппса, представителя отдела продаж Aqua Logic, «компрессоры работают безупречно».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»