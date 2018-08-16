Китайские атомщики учились разбирать реактор в тренажерном комплексе Запорожской АЭС

На протяжении недели в отраслевом тренажерном комплексе спецподготовки ремонтного персонала учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС проходили обучение специалисты компании «Сhengdy Наi Guang Nuclear Power Tecnology Service Co., Ltd» (г. Ченду, КНР).

Как отмечают на станции, китайцы стали первыми иностранными специалистами, прошедшими обучение в тренажерном центре АЭС. Они учились организации и выполнению технического обслуживания и ремонтных работ энергетического оборудования АЭС по теме «Разборка реактора ВВЭР-1000 с перегрузкой топлива».

Генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец: «Для нас – это новое партнёрство. Я надеюсь, что такое сотрудничество будет способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства работников атомной энергетики».

Программа обучения была подготовлена на основе запросов китайской стороны и согласована с Одесским политехническим университетом. На протяжении пяти дней специалисты из Китая изучали технологический процесс разборки реактора ВВЭР-1000/В-320. Обучение проходило методом демонстрации. Специалисты учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС демонстрировали зарубежным коллегам транспортно-технологические операции на реакторе – те, которые выполняются во время ремонта энергоблока и в период перегрузки топлива.

В процессе обучения представители китайской делегации рассказывали о своих профессиональных интересах и желании обучиться новым методам и технологиям, так как увидеть процесс воочию и попробовать самому отработать ремонтные шаги можно только на учебном пособии.

Заместитель главного специалиста по подготовке ремонтного персонала ЗАЭС Павел Пухляр считает, что новый опыт всегда важен: «На Тяньваньской АЭС установлены реакторы ВВЭР-1000/В-428 и технологическая схема имеет некоторые отличия от серии В-320. Но во время обучения это не нарушило учебный процесс, а наоборот, стало поводом для технических бесед».

Кроме оборудования реакторного отделения китайские специалисты ознакомились и с другими тренажёрами комплекса: они увидели насосное оборудование, трубопроводную арматуру, обработку и контроль металла, а также теплообменное оборудование первого контура – главный циркуляционный трубопровод, парогенератор, главный циркуляционный насос и барботажный бак.

По материалам портала EnergyLand



