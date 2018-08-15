Определены первые информационные партнеры юбилейного конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

К середине августа определились первые информационные партнеры XV, юбилейного, Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Поддержку конгрессу оказывают: журналы «Вести в электроэнергетике», «Водоснабжение и санитарная техника», «Нанотехнологии в строительстве», «Рынок электротехники», «Промышленный вестник», «Трубопроводная арматура и оборудование», «ЭнергоЭксперт» и «Электротехнический рынок», газета «Энергетика и промышленность России», порталы Build.ru, Energoatlas.ru, energoeffekt.info, Refrigeration Portal, RusCable.ru, ГИС-Профи, Иннокор, международный интернет-ресурс для проектировщиков «Проектант», «Строительный эксперт», «ТехЭксперт», ЭнергоСовет.ru, информационные агентства Elec.ru, МОНИТОР, «Строительный бизнес», а также Информационная система по теплоснабжению «РосТепло», Институт современных специальностей. Напомним, что постоянными генеральными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата». Как всегда генеральный информационный партнер форума – Агентство Строительных Новостей ASN-Info – газета «Строительный Еженедельник», а генеральный Интернет-партнер - портал TopClimat.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса можно, пройдя по ссылке: https://energoeffektxxi2018.ticketforevent.com.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 14 ноября 2018 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов