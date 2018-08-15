ОКБМ АФРИКАНТОВ ОТГРУЗИЛО БОЛЕЕ 300 ТОНН ОБОРУДОВАНИЯ

В первом полугодии 2018 года АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) отгрузило 326 тонн произведенной продукции. Общая стоимость оборудования составила более 7,8 млрд. руб. География поставок предприятия обширна - практически вся территория России, Республика Казахстан, КНР.
В рамках поставок первого полугодия в адрес Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций отгружено энергетическое оборудование, на Ростовскую атомную станцию – партия насосов, на ПАО «ЗиО-Подольск» - крупногабаритное энергетическое оборудование по проекту РИТМ-200.
По материалам пресс-службы АЭМ