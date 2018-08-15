Студент Группы ЧТПЗ завоевал серебро на Национальном чемпионате WorldSkills Russia

Студент образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Максим Корякин завоевал серебряную медаль на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедшем в Южно-Сахалинске. Белый металлург в составе сборной команды Свердловской области представлял регион в компетенции «Реверсивный инжиниринг».

Кроме Максима Корякина, в сборную Свердловской области вошли студенты корпоративной образовательной программы Артем Ульянов и Михаил Сохраннов. Ребята достойно выступили на соревнованиях, попав соответственно в десятку и пятерку лидеров общероссийского первенства. Победители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав сборной WorldSkills Russia и будут представлять страну на международных соревнованиях. В сентябре 2018 года сборная примет участие в чемпионате Европы EuroSkills Budapest 2018, а в августе 2019 года ― в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019.

― Белые металлурги впервые представляли Свердловскую область на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в такой высокотехнологичной компетенции, как «Реверсивный инжиниринг». Серебряная медаль на общероссийских соревнованиях ― показатель качества профессиональной подготовки наших специалистов, высокого уровня развития роботизированных технологий в компании, готовности к внедрению инновационных решений, ― отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.

Ранее Максим Корякин занял первое место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также «золото» на корпоративном чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).

Группа ЧТПЗ ― ассоциированный партнер Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), что дает компании право самостоятельно проводить открытые корпоративные чемпионаты в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills, а также принимать участие в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech). Всего за 6 лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) белые металлурги завоевали 76 медалей на чемпионатах профмастерства представителей рабочих профессий.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ