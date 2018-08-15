В центре финишной отделки труб ВМЗ успешно испытали установку по нанесению защитного покрытия

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) успешно провел горячие испытания установки по нанесению защитного покрытия на трубы в центре финишной отделки обсадных труб. Новая установка фирмы Venjakob (Германия) будет использоваться для покрытия труб специальным УФ-лаком, чтобы защитить металлическую поверхность от воздействия

окружающей среды и предотвратить появление коррозии при транспортировке, в том числе морским путем. В ходе горячих испытаний оборудования покрытие из УФ-лака было нанесено на гладкие трубы диаметром 426 мм. Параллельно с пуско-наладкой оборудования специалисты фирмы Venjakob провели теоретическое и практическое обучение работе с установкой для сотрудников ВМЗ, включая ремонтные службы, технологов и автоматчиков. Защитное покрытие – прозрачное, что позволяет считывать маркировку, заранее нанесенную на металлическую поверхность трубы. Покрытие может применяться на трубах всех типоразмеров, которые обрабатывается в центре финишной отделки ВМЗ – от 140 до 426 мм.

По материалам пресс-службы ОМК