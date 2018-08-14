HONEYWELL ИНТЕГРИРУЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell (NYSE: HON) объявило о выпуске Process Safety Suite – пакета программ, который помогает централизовать и синхронизировать разрозненные данные из области производственной безопасности, чтобы избежать множества ошибок и несоответствий, а также обеспечивает полноценный обзор рисков, связанных с производственной безопасностью на всех уровнях предприятия. Благодаря новому решению, объединяющему программное обеспечение от aeSolutions и Safety Builder, Process Safety Analyzer и Trace от Honeywell, специалисты по безопасности даже в условиях масштабного

производства с постоянной нехваткой времени смогут эффективно контролировать процессы производственной безопасности при снижении операционных расходов.

Подразделение Honeywell «Промышленная автоматизация» подписало соглашение о перепродаже aeShield с подразделением разработки программных продуктов aeSolutions. Эта компания оказывает услуги консультирования, инженерного проектирования и системной интеграции, а также предоставляет решения и инструменты для обеспечения производственной безопасности, киберзащиты и автоматизации производственного цикла. Process Safety Suite — это способ избавиться от трудоемких ручных процедур по обеспечению безопасности, с которыми сегодня приходится сталкиваться крупным производствам.

«Объединенные технологии aeShield и Honeywell обеспечивают единство важнейших этапов в цикле производственной безопасности, — отмечает Джон Рудольф, президент подразделения Honeywell«Промышленная автоматизация». — В результате мы получим беспрецедентные возможности выявления и снижения производственных рисков».

С помощью Process Safety Suite специалисты по безопасности могут отслеживать производственные условия, сравнивая текущие данные, полученные от архивного сервера, с условиями опасности, определенными анализом рисков, и принимать незамедлительные меры по уменьшению этих рисков. Этот программный пакет использует данные, полученные с помощью анализа опасных факторов производства (PHA) и анализа уровней защиты (LOPA), а также учитывает расчеты и категории спецификации требований к безопасности (SRS) и уровня полноты безопасности (SIL).

«Мы рады сотрудничать с Honeywell и вместе разрабатывать новый подход к производственной безопасности, — говорит Майк Скотт, президент подразделения программных продуктов aeSolutions. — Благодаря тому, что архитектура проекта поддерживается эксплуатационными данными, получаемыми в режиме реального времени, процесс обеспечения производственной безопасности воспринимается как экономически эффективная деятельность, снижающая бизнес-риски».

Для получения дополнительной информации о решениях Honeywell для автоматизации посетите веб-сайт www.honeywellprocess.com.

По материалам пресс-службы Honeywell