Студенты ЧТПЗ вышли в финал WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске

Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» вышли в финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. В составе сборной команды Свердловской области три белых металлурга представляют регион в компетенциях «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж».

― Участие белых металлургов Группы ЧТПЗ в международном движении WorldSkills ― часть стратегии компании по развитию персонала, повышению профессиональной подготовки сотрудников и статуса рабочих профессий. За 6 лет взаимодействия компании с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты и выпускники корпоративной образовательной программы завоевали на чемпионатах профмастерства 75 медалей в десятках компетенций, в том числе высокотехнологичных. Это лучший показатель качества подготовки наших специалистов, уровня развития производственной системы и соответствия компании в области автоматизации промышленных процессов требованиям времени, ― подчеркивает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.

В компетенции «Электромонтаж» в составе сборной Свердловской области на чемпионате выступает студент программы «Будущее Белой металлургии» ― слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Артем Ульянов. В компетенции «Промышленная автоматика» регион представляет участник корпоративной образовательной программы ― электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПНТЗ Михаил Сохраннов. За призовое место в «Реверсивном инжиниринге» борется студент образовательной программы Группы ЧТПЗ ― слесарь-ремонтник инновационного производства Белой металлургии Максим Корякин.

В 2018 году Группа ЧТПЗ совместно с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали инициаторами выступления свердловчан на всероссийских соревнованиях профмастерства в компетенции «Реверсивный инжиниринг». В феврале этого года соревнования в данной компетенции прошли на базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ в рамках VI Открытого регионального чемпионата профмастерства представителей рабочих профессий. Победителем регионального этапа стал Максим Корякин.С февраля по июнь 2018 года студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали призовые места на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и успешно прошли отборочный этап Национального чемпионата.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ