РИА: как развивается автоматизация производств в России

Цифровизация российского производственного сектора к 2025 году сможет ежегодно увеличивать объем ВВП страны на сумму от 1,3 трлн до 4,1 трлн руб., считают в McKinsey Global Institute. Применение цифровых технологий повысит производительность предприятий на 45–55%, а также сократит сроки выхода продукта на рынок — их длина сегодня главный «бич» российского бизнеса — на 20–50%, прогнозируют аналитики McKinsey.

Почти 60% предприятий уже наметили конкретную инновационную программу с рассчитанным бюджетом, свидетельствуют результаты опроса более 200 средних и крупных предприятий промышленности, проведенного в этом году компанией «Цифра» при поддержке

Минпромторга РФ. В большинстве своем речь идет о долгосрочных проектах с ожидаемым сроком реализации от девяти месяцев до двух лет. Заметное их число касается задач, связанных с цифровизацией конструкторско-технологической деятельности (работа с техдокументацией и т.п.), внедрением различных систем оперативного планирования и диспетчеризации, модернизацией оборудования (закупка и инсталляция станков с ЧПУ).

Две трети респондентов связывают с цифровизацией увеличение своей доли рынка. В числе ожидаемых преимуществ — повышение качества выпускаемой продукции и снижение количества брака, повышение производительности труда, сокращение складских запасов, а также повышение объема экспорта продукции.

«Цифровая трансформация требует комплексного подхода и взгляда сверху на то, куда движется компания», — говорит заместитель гендиректора SAP CIS Алексей Леонтович. Он отмечает важность создания и проработки «дорожных карт», позволяющих видеть, что и в какой период будет запущено в пилотную или промышленную эксплуатацию.

ЗОНЫ ОТСТАВАНИЯ

Сейчас уровень цифровизации российской промышленности в среднем ниже, чем в США, Германии или Китае. Доля предприятий-лидеров, которые активно тестируют или уже используют инструменты диджитализации, не превышает 10–15%. В целом же индустрию характеризует стабильное увеличение степени износа основных фондов. Средний возраст мощностей в нефтепереработке — 19 лет, в металлургии — 17 лет, в химическом производстве — 14 лет, согласно данным Росстата.

По данным опроса «Цифры», доля станков с ЧПУ (специальными модулями программного управления) в России все еще невелика относительно общего станочного парка, хотя именно это оборудование необходимо для внедрения цифровых технологий. Как отмечают в «Цифре», лишь у 14% заводов в России станки с ЧПУ составляют более 50% инсталлированного оборудования. Обновление станочного парка фиксировалось как одна из приоритетных задач в «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года». Почти 80% опрошенных предприятий намерены приобрести дополнительные станки в среднесрочной (до трех лет) перспективе.

Сдерживает цифровизацию производств и недостаточная степень проникновения промышленных систем автоматизации (MES-систем, цифровых линий и пр.), отмечают авторы исследования компании «Цифра». По их мнению, проблемой остается и дефицит апробированных отечественных разработок. Существенно более дорогие решения западных вендоров по-прежнему могут позволить себе лишь немногие заводы. В результате до 90% отечественных производств, по оценке SAP, до сих пор не используют, например, современные системы планирования. Лишь 20% участников опроса «Цифры» внедрили MES-системы (при этом лидируют системы собственной разработки).

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ РЫВКА

В то же время предпосылок для успешного перехода в «Индустрию 4.0» немало — Россия является одной из ведущих стран мира по уровню развития цифровой инфраструктуры, проникновению широкополосного интернета, 3G и LTE. В части цифровизации российские промышленные предприятия уже внедрили системы ERP (их наличие подтверждают 80% участников опроса «Цифры»), освоили технологии виртуального моделирования и инженерного анализа. Предприятия, например, авиационной или автомобильной промышленности стремятся

моделировать в «цифре» как можно большее количество ситуаций как на уровне разработки продукта, так и на уровне процессов его изготовления. В отрасли востребованы решения для создания систем непрерывного мониторинга и диагностики состояния промышленного оборудования (конвейеров, компрессоров, генераторов и т.п.) в режиме реального времени.

Например, Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила проект по «умным» ремонтам», который помог сократить простои оборудования. Тренд — создание «интеллектуального предприятия», которое объединяет все системы и данные как на ERP, так и на MES-уровнях, на базе единой платформы, говорит Алексей Леонтович. Такое предприятие может работать практически автономно, тем самым избавив человека от рутинных операций и затрат на ручной контроль процессов, в то время как скорость и точность бизнес-процессов стремительно растет. Примеры таких производств в России есть: «Черкизово» недавно запустило в промышленную эксплуатацию новый завод, где реализованы принципы «Индустрии 4.0» — абсолютная роботизация и искусственный интеллект.

Около четверти заводов, по данным исследования «Цифры», установили цифровые автоматизированные линии. Наличие такого уровня автоматизации также предопределяет возможность внедрения устройств IIoT, позволяющих получать структурированную информацию о работе оборудования. Большинство промышленных предприятий в России до недавнего времени запускали не столько полноценные IIoT-проекты, сколько отдельные пилоты. Параллельно крупные игроки создают лаборатории и центры для апробации и внедрения IIoT. Совместную лабораторию инноваций открыли, например, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и SAP для разработки сценариев с применением новых технологий, в том числе IIoT. В результате уже разработан прототип системы 3D-позиционирования персонала внутри производственных помещений. Siemens открыл научно-исследовательскую лабораторию совместно с подразделением «Промышленные системы искусственного интеллекта» СПбПУ. Концерн инвестировал 21 млн руб. в развитие исследований по использованию big data, а также мониторинга и диагностики промышленных систем и аппаратов.

По данным TAdviser, к началу 2018 года более чем у 60% опрошенных датчиками промышленного интернета охвачено менее трети оборудования. В то же время планы по увеличению этой доли в ближайшие год-два обозначали около трети промпредприятий. Большинство тех игроков, которые уже начали подобные проекты, планируют в 2018–2019 годах увеличить инвестиции в IIoT как минимум на 15–20%. 76% респондентов TAdviser отмечают высокую стоимость проектов как основной сдерживающий фактор для расширения проникновения. Недостаточную зрелость этого рынка подтверждает отсутствие нормативной базы, единых требований и стандартов, а также достаточного количества промышленных решений.

Инвестиции российских предприятий в цифровизацию и роботизацию производств сдерживает и стремительные изменения на рынке технологий, говорит партнер британской Ernst & Young, руководитель направления по оказанию услуг предприятиям промышленного производства и горнодобывающим компаниям в СНГ Ксения Багинян. По ее словам, бизнес думает: стоит инвестировать сейчас с риском устаревания систем через пять-десять лет или подождать еще несколько лет и внедрить более продвинутые технологии.

По материалам РИА и ОМК