В США СОЗДАДУТ КОМИТЕТ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ

В городе Ирвинг штата Техас, США, Институт полимерных труб PPI (The Plastics Pipe Institute), зарегистрированный как корпорация, объявил о создании Управляющего комитета на отделении строительства зданий и сооружений (BCD, Building and Construction Division). Новая группа полностью сосредоточится на полипропиленовых трубах высокого давления, представляя значительный вектор развития Института PPI в деле поддержки отрасли. PPI считается большой Североамериканской отраслевой ассоциацией, представляющей все сегменты индустрии пластиковых труб.

Управляющий комитет сфокусирован на двух видах полипропиленовых труб высокого давления: PP-R и PP-RCT. Оба типа материалов одобрены для горячей и холодной питьевых сантехнических систем, систем отопления, систем охлаждения и другого применения.

Трубы PP-R и PP-RCT по метрической системе от 16 до 355 мм и по классификации стальных труб соответствуют 80 типоразмерам от 1/2 до 6 дюймов. Минимальное давление 160 psi (фунтов/кв. дюйм) при 73 °F (1105 кПa при 23 °C) и 100 psi при 180 °F (690 кПа при 82 °C) для применения в сантехнике, но трубы с другим соотношением размеров могут работать при более высоких или низких показателях давления, если заказчику это необходимо.

Недавнее формирование Управляющего комитета по трубам высокого давления (P4 SC, Pressure Pipe Steering Comittee) говорит о быстром развитии и растущем признании полипропиленовых труб на Североамериканском рынке.

По словам президента Тони Радожевского, исполнительного директора ассоциации: «Институт PPI рекомендовал использовать полипропиленовые трубы и оказывал техническую поддержку по многим типам систем пластиковых труб с момента образования в 1950 году, в том числе и по материалам в процессе развития Института. Не новые для Европы полипропиленовые трубы высокого давления остаются относительно новыми в Северной Америке, а Институт PPI может помочь членам технически правильно развивать рынок со всей ответственностью. Производители труб видят всю ценность взаимодействия. По факту, число производителей полипропиленовых труб среди членов PPI утроилось с конца 2017 года, когда комитет зарождался».

Задачи комитета P4 SC отражают интересы отделения строительства зданий и сооружений в сфере пластиковых труб высокого давления и трубопроводных систем, используемых внутри зданий и помещений, таких как: сантехника, водопровод, пожарный водопровод, жидкостное отопление и охлаждение, система стаивания снега и льда, геотермальная трубопроводная система для теплообмена с землей.

Миссия отделения строительства зданий и сооружений Института PPI — завоевывать все большее признание высоконадежных пластиковых труб высокого давления и трубопроводных систем, расширять их применение в строительстве с помощью исследований, образовательной работы,

разработки правил и стандартов, тем самым предлагая надежные и безопасные решения для пластиковых систем, которые улучшат качество жизни.

Наряду с координированием исследовательских программ в отрасли, публикацией технических материалов и подготовкой образовательной информации о системах, технические работники PPI состоят:

* в организациях-разработчиках стандартов: Американское общество по испытанию материалов, Канадская ассоциация по стандартизации и Государственный стандарт;

* в контролирующих органах: Международная ассоциация руководителей сантехнических служб и Международная торговая палата;

* в других организациях: Американское общество по испытанию материалов, Канадский консультативный совет по сантехнике, Консультативной совет по сантехнической механике, и региональные производственные объединения.

МакНевин продолжил: «Новый комитет будет заниматься большим спектром работ:

* помогать в работе по обновлению и унифицированию стандартов на продукцию Американского общества по испытанию материалов F2389 и Канадской ассоциации по стандартизации B137.11;

* координировать исследования и публиковать результаты о том, как правильно применять системы PP в сантехнике и жидкостном отоплении;

* разрабатывать онлайн-калькуляторы для проектирования трубных систем PP;

* создавать образовательный контент о материалах PP».

Доступна новая техническая документация

В июне 2018 года был опубликован первый документ, посвященный полипропиленовым трубам (PP-R) высокого давления, — техническая заметка «TN-57 Надлежащее комбинирование медных труб и деталей в сантехнических трубных системах PP-R». Целью работы была рассказать о правильном совмещении медных труб и труб из рандом-сополимера полипропилена при применении в сантехнике. МакНевин комментирует: «Эта документация — хороший пример образовательного материала, который комитет P4 SC и Институт PPI может создавать, чтобы помочь всей отрасли».

По материалам журнала «С.О.К»



