Электроприводы ГК «РОВЕН» без возвратной пружины

ГК «РОВЕН» расширяет ассортимент электроприводов RWE, в нем появились электроприводы RWE без возвратной пружины.
Электроприводы RWE:
* предназначены для управления воздушными заслонками и клапанами;
* устанавливаются на вал заслонки с помощью крепежного хомута и снабжены фиксатором, предотвращающим его вращение;
* легко монтируются в рабочее пространство, имея небольшие габариты;
* каждая модель включает в себя качественный зубчатый редуктор и электродвигатель, обладает сложной электронной системой управления.
Электроприводы устанавливаются непосредственно на вал заслонки с помощью крепежного хомута, снабжены фиксатором, предотвращающим его вращение, защищены от перегрузок, не требуют концевых выключателей, остановка происходит автоматически при достижении конечных положений.
По материалам журнала «С.О.К»