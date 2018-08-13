Электроприводы ГК «РОВЕН» без возвратной пружины

ГК «РОВЕН» расширяет ассортимент электроприводов RWE, в нем появились электроприводы RWE без возвратной пружины.

Электроприводы RWE:

* предназначены для управления воздушными заслонками и клапанами;

* устанавливаются на вал заслонки с помощью крепежного хомута и снабжены фиксатором, предотвращающим его вращение;

* легко монтируются в рабочее пространство, имея небольшие габариты;

* каждая модель включает в себя качественный зубчатый редуктор и электродвигатель, обладает сложной электронной системой управления.

Электроприводы устанавливаются непосредственно на вал заслонки с помощью крепежного хомута, снабжены фиксатором, предотвращающим его вращение, защищены от перегрузок, не требуют концевых выключателей, остановка происходит автоматически при достижении конечных положений.

По материалам журнала «С.О.К»



