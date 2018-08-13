В ГАКС-АРМСЕРВИС ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Благодаря постоянному совершенствованию профессиональных навыков менеджеров по продажам гарантируются грамотные и эффективные продажи и успешный сбыт выпускаемой НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» продукции. Обучение менеджеров навыкам больших продаж прошло в форме деловой игры «МОСТ». Данный тренинг позволил оценить уровень компетенций специалистов по продажам, выявил сильные и слабые места в их работе. Оценка осуществлялась по трем категориям: «работа в команде», «навыки продаж», «личностные компетенции». С особенностями продаж посредством деловой игры сотрудников компании познакомил преподаватель Бизнес-школы по программе МБА НИУ «Высшей Школы Экономики» Борзов С. Е.
По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»