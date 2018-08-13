ГУБЕРНАТОР СПБ ОЗНАКОМИЛСЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ «ГУСАРА»

Из культурной столицы в область с богатым культурным наследием приехал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Первая остановка — образовательный форум «Территория смыслов». Богатейшие туристический и бизнес-потенциал представила гостю глава региона Светлана Орлова. В центре внимания — образование и промышленность. Гостям презентовали последние достижения «Кванториума»: аналог промышленного манипулятора, беспилотник формата «монокрыло» и робот-труболаз. Рассказали, что на «Гусаре» производят запорно-регулирующую арматуру мирового уровня, вытесняя с рынка американских конкурентов.

— Мы стали лидерами по производству трубопроводной арматуры в России. Первый заказ был для «Транснефти» — 7 миллиардов. Сейчас большой заказ для «Газпрома», работаем со всеми компаниями, полный цикл, — презентовала продукцию глава региона Светлана Орлова.

Большое внимание гости уделили стенду Ковровского электромеханического завода. Сейчас основной заказчик техники — Москва, закупки исчисляются сотнями, объем продаж в Северную столицу — единицы. Георгий Полтавченко обещал к продукции КЭМЗа присмотреться.

По материалам ТРК «Губерния»



