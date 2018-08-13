«ИЛЬМА» ПРОДОЛЖАЕТ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КИНЕФ В «ШКОЛЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ»

На прошлой неделе в КИНЕФ прошел очередной выездной семинар в рамках проекта «Школа герметизации». Мероприятие было организовано на территории завода КИНЕФ. В нём приняли участие технические специалисты одного из цехов, которые непосредственно отвечают за ремонт и обслуживание разъёмных соединений оборудования и трубопроводов. В ходе мероприятия между экспертами компании «ИЛЬМА» и представителями завода КИНЕФ состоялся интересный и продуктивный диалог по вопросам герметизации разъемных соединений оборудования с применением современных технологий и материалов под марками Ильма®, ГраФлан®, Kempchen®, Sigraflex®, Klinger® и KWO®. Особое внимание было уделено вопросам активного внедрения инновационных разработок компании «ИЛЬМА», которые созданы в тесном сотрудничестве с заказчиками и успешно применяются для герметизации ответственных узлов в нефтегазовом хозяйстве и других отраслях промышленности.

«ИЛЬМА» получила положительные отзывы от технических специалистов этого крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, а также свежие идеи для разработки новых обучающих программ по подбору уплотнений, их установке, а также по обслуживанию разъемных соединений для обеспечения безаварийной работы цехов КИНЕФ.

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По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



