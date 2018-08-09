ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСЕННИЙ КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК»

Открыта электронная регистрация на юбилейный - XV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который пройдет в Санкт-Петербурге в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» 14 ноября 2018 года.

Напомним, что после регистрации у каждого будущего участника конгресса появляется шанс стать обладателем памятного подарка от оргкомитета конгресса в рамках поощрительной программы.

По ее условиям подарок получит первый и каждый 50-й зарегистрировавшийся участник конгресса.

Стать участником конгресса и поощрительной программы можно, пройдя по ссылке: https://energoeffektxxi2018.ticketforevent.com

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 14 ноября 2018 года в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.

Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и Консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ».

Генеральный информационный партнер – газета «Строительный еженедельник», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru.

Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование».

По материалам организаторов



