В Пензе из жилого дома украли трубопроводную арматуру

В одной из пензенских многоэтажек на улице Одесской из подвала дома похитили семь металлических задвижек для труб. В полицию обратился представитель коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Прибывшие оперативники выяснили, что похититель пробрался внутрь через вентиляцию. К преступлению оказался причастен 35-летний житель Пензы, который уже имел серьезные проблемы с законом.

Злоумышленник признался в содеянном и сообщил, что продал трубопроводную арматуру на рынке. По данному факту возбудили уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По материалам портала Penza Post



