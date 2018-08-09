АБС ЗЭиМ Автоматизация завершила приемочные испытания оборудования для ООО «ИНК»

На приборном производстве предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в присутствии представителей заказчика успешно завершились приемочные испытания распределительных щитов 0,4 кВ, изготовленных в рамках реализации проекта по обустройству Марковского нефтегазоконденсатного месторождения, разработку которого ведет ООО «ИНК».
ООО «Иркутская нефтяная компания» - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири - в Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»