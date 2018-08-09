ГМС ЛИВГИДРОМАШ ОСВОИЛ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ НАСОСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ KORDIS (КОРДИС

ГМС ЛИВГИДРОМАШ продолжает расширять номенклатуру и потребительские свойства серийно производимой насосной продукции. Освоен серийный выпуск энергоэффективных консольных и консольно-моноблочных насосов нового поколения серии Kordis (Кордис).

Насосы серии Kordis (Кордис) предназначены для перекачивания воды, а также химически активных жидкостей и других сред, сходных по физическим свойствам (удельному весу, вязкости, плотности) и коррозионному воздействию на материал деталей насосов.

Энергоэффективность насосов новой серии соответствует требованиям Европейских стандартов и превосходит насосы предыдущего поколения.

Конструкция насосов и насосных агрегатов, включая их присоединительные размеры, соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 54805-2011, ГОСТ Р 54806-2011 / ISO 9905:1994 / EN 733 к центробежным одноступенчатым насосам с радиальным разъёмом корпуса в консольном и консольно-моноблочном исполнении, в том числе с патрубками «в линию».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

* Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения

* Установки подачи и циркуляции технической воды

* Системы пожаротушения

* Установки сброса очищенных стоков

* Металлургическая промышленность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Диапазон подач: 2 – 2000 м3/ч

* Диапазон напоров: 2,5 – 150 м

* Максимальное рабочее давление: 16/25 кгс/см2

* Частота вращения: 1450/2900 об/мин

* Диапазон температур перекачиваемой среды: - 80 … + 150 0C

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Фланцы в соответствии со стандартами ГОСТ, ISO, DIN, ANSI; конструкция патрубков и фланцев рассчитана на рабочее давление до 25 кгс /см2 для насосов в консольном и моноблочном исполнении, и до 16 кгс /см2 для насосов в консольно-моноблочном исполнении с патрубками «в линию».

2. Большой выбор типоразмеров насоса и возможность подрезки рабочего колеса позволяют подобрать насос в точном соответствии с техническими требованиями гидравлической системы заказчика.

3. Динамически отбалансированное рабочее колесо закрытого типа обеспечивает низкие значения виброактивности ротора насоса.

4. Сменные кольца щелевых уплотнений выполнены из износостойких материалов для сохранения рабочих параметров насоса в течение длительного срока эксплуатации и упрощения технического обслуживания.

5. Камера уплотнения допускает установку как сальниковых, так и одинарных торцовых уплотнений, в том числе картриджного типа.

6. Рабочее колесо разгружено от осевых сил с помощью специальных разгрузочных отверстий на заднем диске колеса для снижения нагрузки на подшипники и увеличения их срока службы.

7. Энергоэффективная гидравлика проточной части насосов оптимизирована с использованием новейших методов компьютерного моделирования и обеспечивает высокий КПД и всасывающую способность.

8. Конструкция корпуса с выемной роторной частью и съёмным кронштейном подшипникового узла позволяет проводить техническое обслуживание без демонтажа корпуса насоса и подводящих трубопроводов.

9. Вал жёсткой конструкции с увеличенной прочностью на изгиб обеспечивает минимальные значения вибрации и биения для увеличения срока службы уплотнения и подшипников.

10. Высокая степень унификации основных узлов насосов различных типоразмеров и исполнений значительно упрощает их техническое обслуживание.

По материалам пресс-службы АО «ГМС Ливгидромаш»