ЗНАМЯ ТРУДА ОТГРУЗИЛ КЛАПАНЫ DN125 И DN250 ДЛЯ ГОЛОВНОГО ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 22220

Регулирующие клапаны соответствует требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» и имеют свидетельство типового одобрения РМРС. Клапаны ЗЗТ 368004-250 и ЗЗТ 368005-125 предназначены для автоматического регулирования давления пара в деаэраторе от отбора турбин или от системы главного пара (свежий пар).

Управление клапанами осуществляется тремя способами:

1) автоматическое – по сигналам от корабельной системы управлениями техническими средствами (КСУ ТС)

2) ручное – с локальной системы управления (ЛСУ)

3) ручное – при помощи маховика, расположенного на арматуре

Регулирующие клапаны оснащены специальным электроприводом отечественной разработки, обеспечивающим время полного хода на открытие или закрытие не более 1 секунды.

Разработка клапанов полностью выполнена конструкторской службой АО «Завод «Знамя труда», в том числе выполнены гидравлические расчеты с использованием современного расчетного комплекса ANSYSFluent.

Результаты приемочных испытаний с участием представителя РМРС подтвердили соответствие конструкции требованиям заказчика и правилам РМРС.

Работа проводилась в тесном взаимодействии с ФГУП «Атомфлот», что позволило выполнить сложный проект в кратчайшие сроки – от заключения договора до поставки оборудования на головной ледокол проекта 22220 прошло 10 месяцев.

По материалам пресс-службы АО «Завод «Знамя Труда»



