НПФ РАСКО ПриглашаеТ посетить стенд компанти на «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2018»

* ООО «НПФ «РАСКО» приглашает посетить стенд № D2.1 на XXII Международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства »РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2018», которая состоится с 2 по 5 октября2018 года в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум»). За 20 лет выставка стала основным отраслевым мероприятием в России, посвященным показу достижений в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Газификация жилых зданий, промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, промышленных зон и технопарков

* МАГИСТРАЛЬНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

* АВТОНОМНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

* ПОДГОТОВКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

* ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

* УЧЁТ ГАЗА

* ДИАГНОСТИКА

* ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

На стенде «ООО «НПФ «РАСКО» вы сможете ознакомиться с новинками в традиционно представляемом ассортименте продукции: новой совместной разработкой ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» - датчиками-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчиками-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и другими приборами под брендом «РАСКО».

Кроме того, на стенде будут представлены новейшие разработки в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов (теплосчетчик ТЕПЛОСМАРТ), котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, самые актуальные предложения и инновационные разработки крупнейших российских и зарубежных партнеров компании – ведущих производителей отрасли.

Посетители стенда смогут ознакомиться с полным ассортиментом, необходимым для оборудования газовых котельных, тепловых пунктов, печей, сушилок, газоснабжения загородных поселков или отдельного жилого дома в одном месте и по ценам заводов-изготовителей. На стенде D2.1 Вы также можете получить консультации ведущих специалистов нашей компании, ознакомиться с рекламно-техническими материалами, обсудить организационные и технические вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»



