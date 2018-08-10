Делегация из ПАО «МОЭК» посетила УЗТПА

18 апреля 2018 года Угрешский завод трубопроводной арматуры посетила делегация представителей Московской объединённой энергетической компании. Состав делегации: зам. главного инженера по магистральным тепловым сетям, зам. начальника управления капитального строительства, зам. начальника управления производственного контроля, гл. специалист отдела входного качества оборудования и материалов.

Для представителей ПАО «МОЭК» были проведены следующие мероприятия:

* Представлена презентация завода и продукции;

* Осуществлён обход производственных цехов предприятия;

* Проведены испытания шарового крана AQUARIUS Ду1000мм;

* Представлены варианты исполнения шаровых кранов и разнообразные конструкторские решения;

* Продемонстрирована организация входного, межоперационного контроля;

* Проведён осмотр участка сборки теплообменников «УГРЕША»;

Представители ПАО «МОЭК» обратили внимание, что каждая единица продукции проходит испытания на специально сконструированных стендах. Было отмечено что предприятие обладает всеми необходимыми производственными мощностями для изготовления шаровых кранов, от ДУ15мм до ДУ1400мм, задвижек с обрезиненным клином ДУ50-500мм и теплообменного оборудования в необходимом количестве и отвечает техническим требованиям, предъявляемым к трубопроводной арматуре ПАО «МОЭК»

Гости особенно оценили тот факт, что ООО «УЗТПА» обладает обширными складскими запасами и возможностью в короткие сроки осуществлять поставку шаровых кранов российского производства, для нужд ПАО «МОЭК» и других предприятий топливно-энергетической отрасли РФ.

По материалам пресс-службы ООО «УЗТПА»



