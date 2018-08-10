На площадке ТОСЭР «Челны» запустят новое литейное предприятие

Республиканская комиссия одобрила очередную заявку претендента на включение в резиденты Территории опережающего развития «Набережные Челны». Об этом KazanFirst сообщил заместитель руководителя исполкома автограда, куратор развития ТОСЭР Эльдар Тимергалиев. Предприятие, вошедшее в состав челнинской ТОСЭР, - «Камский металлург». Завод сосредоточится на производстве продукции методом литья по газифицируемым моделям для газовой, химической и других отраслей промышленности. Объем инвестиций - 116,5 млн рублей. Для работы понадобится около 188 человек, зарплату обещают выше 30 тыс. рублей.

Ассортимент выпускаемой продукции будет включать отливки для запорной трубопроводной арматуры. Область применения - железнодорожная промышленность, машиностроение, сельскохозяйственная промышленность (гусеничные траки, палец жатки, запчасти для прицепов и полуприцепов), химическая, газовая, нефтяная (литье для запорной арматуры), строительная (винтовые сваи) и другие отрасли.

Инвесторы «Камского металлурга» - не новички на данном рынке. Раньше они занимались продажей и сборкой компонентов. Сейчас приняли решение открыть собственное литейное производство.

Как уверяет руководство компании, возможности литья на новом заводе позволят обеспечить производство и поставку до 500 тонн продукции в месяц, тогда как конкуренты способны производить лишь небольшие ограниченные серии. «Камский металлург» сможет получать отливки весом до 280 кг стальных сплавов и до 400 кг из серого чугуна. Производимая продукция - импортозамещающая.

На первом этапе изделия планируется отгружать в «Челнинский арматурный завод», текущая потребность которого - 620 тонн в год, в перспективе - до 1 100 тонн в год. Затем предусмотрена реализация по всей России, в том числе на предприятия ТАИФ, Татнефть, ТАНЕКО, в татарстанские филиалы РЖД.

По материалам портала KazanFirst



