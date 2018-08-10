СПЕЦИАЛИСТЫ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИЙ» СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Сотрудники компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) стали победителями третьего чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2018», который проходил в Екатеринбурге с 31 июля по 2 августа.

В соревнованиях приняли участие 3 сварщика из «Атоммаша», и команда специалистов из «Петрозаводскмаша» в составе 5 человек. В компетенции »Сварочные технологии» победителем стал сварщик Атоммаша Егор Щавелев, второе место занял также атоммашевец Виктор Коробейников (с разницей в две десятые балла). В компетенции »Токарные работы на станках с ЧПУ» третье место занял сотрудник Петрозаводского филиала, оператор станков с ЧПУ - Игорь Матюнин.

В рамках чемпионата участникам-сварщикам необходимо было выполнить четыре модуля, с разными видами металла и применением различных видов сварки во всех пространственных положениях. Подготовка сварщиков победителей велась по методике WorldSkills, в созданном в этом году, Центре профессиональных компетенций на Атоммаше. Наставниками и экспертами сварщиков выступали победители российских чемпионатов WorldSkills HiTech Russia 2016 и 2017 годов – сварщики Дмитрий Кучерявин и Алексей Григорович. Наставником по токарным работам на станках с ЧПУ выступил руководитель группы механической обработки «Петрозаводскмаша» Сергей Костяков.

«AtomSkills» — крупнейший в России отраслевой чемпионат, целью которого является совершенствование профессионального мастерства через соревнования лучших молодых инженеров и рабочих атомных предприятий. В этом году Чемпионат профессионального мастерства «AtomSkills-2018» в Екатеринбурге собрал более 600 участников, представляющих предприятия дивизионов Госкорпорации «Росатом» и партнерских учебных заведений. Соревнования проходили в 27 профессиональных компетенциях, включая востребованные «атомные» специальности (дозиметрист, водитель спецавтомобиля, инженерное проектирование, корпоративная защита информации, управление жизненным циклом и другие).

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»



